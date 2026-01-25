Allegri dopo Roma Milan: «Un punto importante guadagnato sul Napoli, vi spiego il perché dei cambi in attacco»

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro la Roma

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Roma Milan, Massimiliano Allegri ha commentato così il pareggio ottenuto nel match del 22° turno di Serie A 2025/26.

PAROLE – «Abbiamo avuto buoni primi 7/8 minuti fatti bene, con situazioni che potevamo fare meglio: poi la Roma è uscita e abbiamo sbagliato qualche palla verticale su cui loro sono molto bravi, arrivavano prima loro sulle seconde palle. È stato bravo Maignan che ci ha tenuto in piedi. Il secondo tempo è stato diverso: abbiamo fatto meglio la fase tecnica, loro sono calati. Veniamo via con un bel risultato, fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante: guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la Roma a distanza di 4 punti. Attacco? Tutti e quattro sono giocatori importanti. Nel momento in cui ho fatto le sostituzioni, Leao e Nkunku stavano crescendo: ma avevo bisogno di un saltatore e della cattiveria di Pulisic che poteva chiudere la partita. Poi come sempre penso una cosa e ne succede un’altra».

