Allenamento Atalanta, quali sono le condizioni attuali di Gianluca Scamacca? Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, come sta Gianluca Scamacca e riuscirà a farcela per la partita contro il Lecce?

Oggi allenamento pomeridiano per l’Atalanta: con delle novità molto importanti per quanto riguarda Gianluca Scamacca.

Scamacca in dubbio per Atalanta-Lecce: ancora terapie per la punta. Tempi di recupero? Si valuterà giorno per giorno. Kolasinac si allena individualmente in campo, terapie per Ederson e Bakker.

IL COMUNICATO

È proseguita con una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti la preparazione dei nerazzurri in vista della sfida di campionato contro il Lecce. Per la 3ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, la squadra di mister Jurić scenderà in campo domenica 14 settembre allo Stadio di Bergamo con calcio d’inizio alle ore 15.00. Nella giornata di oggi sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali Bellanova, Carnesecchi, De Ketelaere, Djimsiti, Hien, Krstović, Maldini, Pašalić e Zalewski.

Domani, mercoledì 10 settembre, per de Roon e compagni è in programma al Centro Bortolotti un altro allenamento al pomeriggio a porte chiuse.