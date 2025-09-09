 Allenamento Atalanta, quali sono le condizioni attuali di Gianluca Scamacca? Ecco le ultime novità - Calcio News 24
Connect with us

Atalanta News

Allenamento Atalanta, quali sono le condizioni attuali di Gianluca Scamacca? Ecco le ultime novità

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 minuti ago

on

By

scamacca

Allenamento Atalanta, come sta Gianluca Scamacca e riuscirà a farcela per la partita contro il Lecce?

Oggi allenamento pomeridiano per l’Atalanta: con delle novità molto importanti per quanto riguarda Gianluca Scamacca.

Scamacca in dubbio per Atalanta-Lecce: ancora terapie per la punta. Tempi di recupero? Si valuterà giorno per giorno. Kolasinac si allena individualmente in campo, terapie per Ederson e Bakker.

IL COMUNICATO

È proseguita con una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti la preparazione dei nerazzurri in vista della sfida di campionato contro il Lecce. Per la 3ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, la squadra di mister Jurić scenderà in campo domenica 14 settembre allo Stadio di Bergamo con calcio d’inizio alle ore 15.00. Nella giornata di oggi sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali Bellanova, Carnesecchi, De Ketelaere, Djimsiti, Hien, Krstović, Maldini, Pašalić e Zalewski.

Domani, mercoledì 10 settembre, per de Roon e compagni è in programma al Centro Bortolotti un altro allenamento al pomeriggio a porte chiuse.

Related Topics:

Atalanta News

Zalewski, un “sole polacco” per ridare luce all’Atalanta. La fascia sinistra ora è qualità assoluta

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

1 giorno ago

on

8 Settembre 2025

By

zalewski
Continue Reading

Atalanta News

Lookman, cosa ne pensano i tifosi dell’Atalanta sui social sul reintegro dell’attaccante?

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

2 giorni ago

on

7 Settembre 2025

By

Atalanta-Bologna serie A
Continue Reading