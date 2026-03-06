Allenamento Milan, riecco Bartesaghi: test positivo a Milanello! Cosa filtra sulla sua presenza nel derby

Allenamento Milan, riecco Bartesaghi: test positivo a Milanello! Ecco cosa filtra sulla presenza del terzino nel derby contro l’Inter

Il difensore Davide Bartesaghi è sempre più vicino alla convocazione per il prossimo derby di Milano, in programma domenica 8 marzo alle 20:45 a San Siro contro l’Inter. Il giovane talento classe 2005 ha superato l’affaticamento al flessore della gamba destra che lo aveva messo ko nella partita di campionato contro la Cremonese, come riportato da Sky Sport.

Bartesaghi, che aveva inizialmente dovuto seguire un programma di allenamento personalizzato a causa del fastidio muscolare, ha risposto positivamente al test odierno, lavorando regolarmente con il gruppo a Milanello. Questa notizia è un ottimo segnale per Massimiliano Allegri, che potrebbe inserirlo nella lista dei convocati per il derby contro i nerazzurri di Cristian Chivu. L’unico dubbio riguardante la sua gestione riguarda il ruolo che Bartesaghi potrebbe ricoprire, anche in considerazione dell’infortunio di Matteo Gabbia, che si è sottoposto a un intervento per un’ernia inguinale e dovrà restare fuori per un mese.

Se il difensore mancino dovesse confermare il suo stato di forma nell’allenamento di rifinitura previsto per sabato pomeriggio, Bartesaghi potrebbe essere schierato dal primo minuto nella difesa a tre del Milan, andando a sostituire Estupiñán sulla corsia sinistra. In alternativa, il giovane calciatore potrebbe partire dalla panchina, permettendo così ad Estupiñán di giocare titolare, per non correre rischi di aggravare il suo infortunio.

L’assenza di Gabbia limita le opzioni difensive per Allegri, che, in questo scenario, potrebbe affidarsi alla solidità difensiva di Tomori, De Winter e Pavlovic. Il derby si preannuncia come una delle partite più decisive della stagione per i rossoneri, e Bartesaghi potrebbe diventare una pedina importante per Allegri nella fase finale della stagione. La sua eventuale convocazione sarebbe il giusto premio per un ragazzo che sta mostrando grande determinazione e crescita.