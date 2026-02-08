Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: riecco Leao! Cosa filtra in vista della sfida col Pisa, le condizioni di Pulisic e Saelemaekers

I cancelli di Milanello si sono riaperti ufficialmente nel pomeriggio di oggi, sancendo la fine dei tre giorni di riposo concessi alla squadra. Massimiliano Allegri, tecnico livornese dei Rossoneri, ha richiamato il gruppo al lavoro dopo il convincente trionfo ottenuto allo stadio “Renato Dall’Ara” contro il Bologna. L’obiettivo è preparare nei minimi dettagli la delicata trasferta che attende il Diavolo nell’anticipo della prossima giornata di campionato: venerdì sera, infatti, la squadra sarà di scena alla Cetilar Arena per affrontare il Pisa.

La notizia più attesa dai tifosi e dallo staff tecnico riguarda le condizioni di Rafael Leão. Il fuoriclasse portoghese, rimasto precauzionalmente a guardare i compagni dalla panchina durante la vittoria in terra emiliana, come riferito da MilanNews24, ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto del gruppo. Un segnale inequivocabile che candida prepotentemente il numero 10 per una maglia da titolare nel prossimo turno, restituendo imprevedibilità e strappi alla manovra offensiva dei Meneghini.

Se il recupero della stella lusitana fa sorridere Allegri, la situazione sulle corsie laterali impone invece cautela e riflessioni tattiche. L’infermeria non si è ancora svuotata del tutto: Christian Pulisic continua a combattere con una fastidiosa borsite all’ileopsoas. L’esterno statunitense, pedina fondamentale per gli equilibri della squadra, ha svolto solamente un lavoro differenziato, e la sua presenza in Toscana resta in fortissimo dubbio. Discorso analogo per Alexis Saelemaekers: il jolly belga è rimasto ai margini del lavoro collettivo per smaltire i problemi all’adduttore che lo tormentano da qualche giorno.

In vista della sfida contro i Nerazzurri toscani, l’allenatore potrebbe essere costretto a ridisegnare l’assetto tattico. Qualora entrambi gli esterni dovessero dare forfait, prende quota l’ipotesi di vedere Christopher Nkunku dal primo minuto. L’attaccante francese potrebbe agire a supporto dell’unica punta, ruolo per cui il possente centravanti tedesco Niclas Füllkrug resta in ballottaggio proprio con Leão, oppure Allegri potrebbe optare per un centrocampo più folto a protezione della difesa a tre.