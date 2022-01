Allenamento Torino: Belotti e Berisha ancora a parte

Allenamento Torino, i granata al lavoro verso la gara con l’Atalanta. Belotti e Berisha non si sono uniti al gruppo

Primo allenamento dell’anno per il Torino, che si prepara alla sfida del 6 gennaio con l’Atalanta.

COMUNICATO – «Primo allenamento del 2022 per il Torino. Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica pomeridiana, in preparazione alla sfida contro l’Atalanta, in calendario giovedì 6 gennaio a Bergamo. Terapie per Belotti e Berisha. Domani in programma una sessione di lavoro al Filadelfia».