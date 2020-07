Allenatore Fiorentina: Iachini può rimanere il prossimo anno. De Rossi e Spalletti…

In questo momento Giuseppe Iachini ha possibilità molto alte di rimanere alla Fiorentina anche l’anno prossimo

Sky prova a fare il punto della situazione sul prossimo allenatore della Fiorentina. Secondo l’emittente satellitare Giuseppe Iachini ha possibilità molto alte di rimanere alla guida della squadra anche l’anno prossimo.

Tramontata l’ipotesi De Rossi. L’ex centrocampista della Roma non avrà nessuna deroga e dovrà svolgere il percorso classico a Coverciano. Quote basse anche per Spalletti, il quale probabilmente rimarrà fermo un altro anno, visto che guadagna circa cinque milioni di euro netti all’anno, avendo un’altra stagione di contratto con l’Inter.