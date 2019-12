Allenatore Genoa: Davide Nicola pronto a subentrare a Thiago Motta

Allenatore Genoa: sembrano sciolte le riserve per la successione a Thiago Motta. Davide Nicola è il prescelto di Preziosi

Forse ci siamo. Il Genoa sta per avere un nuovo allenatore. Dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter, sembrava certo l’arrivo di Lopez sulla panchina del Grifone, ma lo spogliatoio rossoblù non era convinto da questa opzione tanto da bloccarne l’arrivo.

Preziosi ha così virato su Ballardini incassando un secco no da parte del suo ex allenatore. Ora il presidente del club ligure, come riporta Gianluca Di Marzio, sembrerebbe aver scelto Davide Nicola. Sarà lui quindi a raccogliere l’eredità di Motta e Andreazzoli cercando di traghettare il Genoa alla salvezza.