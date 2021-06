Allenatore Sampdoria, domani incontro per D’Aversa: la situazione

La Sampdoria è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore: domani dovrebbe esserci un nuovo incontro per Roberto D’Aversa

Nell’incontro tra Carlo Osti, Riccardo Pecini e Massimo Ferrero si è parlato anche di Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma, esonerato, è al primo posto tra le scelte per la panchina della Sampdoria. Con lui Beppe Iachini, oggi di nuovo un passo indietro.

Come riporta Il Secolo XIX, l’agente del tecnico, Tullio Tinti, rientrerà in Italia ed è previsto un nuovo incontro nella giornata di mercoledì. Il primo argomento da trattare è quello legato all’ingaggio, nessun problema rappresenta invece il fatto che sia ancora legato al Parma. La squadra gialloblù non farà resistenza, ma è escluso anche che possa pagare un incentivo all’esodo. D’Aversa percepisce uno stipendio pari a 750 mila euro a stagione e si porterebbe dietro solo un paio di collaboratori.