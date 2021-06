Allenatore Sampdoria: Iachini balza in testa, è il preferito di Ferrero

Giuseppe Iachini è salito in cima alle preferenze del presidente Massimo Ferrero: nuovi contatti nelle prossime ore

Il nome di Giuseppe Iachini è balzato in cima alle preferenze di Massimo Ferrero in vista della prossima stagione. Il presidente della Sampdoria ha intensificato i contatti con l’ex allenatore della Fiorentina, già sulla panchina blucerchiata durante la straordinaria annata del ritorno in Serie A.

Come riportato da Sky Sport, Iachini attende la chiamata definitiva per limare gli ultimi dettagli del contratto. Nel frattempo, il casting continua: tra oggi e domani è previsto un incontro con Roberto D’Aversa.