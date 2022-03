Allenatori italiani all’estero: Ancelotti vicino al titolo, Conte battuto da CR7

Tra gli allenatori italiani all’estero, il Real di Ancelotti vince e consolida il primato. Gli Spurs di Conte ne prendono tre da Ronaldo

Tra gli allenatori italiani all’estero, continua a brillare Carlo Ancelotti. Dopo il passaggio del turno in Champions League ottenuto con la clamorosa rimonta contro il Paris Saint Germain, il tecnico vince anche in Liga: il suo Real Madrid ha pochissimi problemi nel battere il Maiorca, il 3-0 esterno permette ai Blancos di portarsi a +10 sul Siviglia prima inseguitrice e di avvicinarsi ulteriormente al titolo. E se Ancelotti prosegue nella striscia vincente, Alessio Lisci resta in grande difficoltà: l’1-1 ottenuto contro l’Espanyol può rappresentare una piccola iniezione di fiducia, anche se il suo Levante non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto.

Tripletta CR7 contro Conte

Week-end di luci e ombre tra Inghilterra e Germania, dove Antonio Conte e Domenico Tedesco vivono sensazioni diametralmente opposte. L’ex tecnico dell’Inter perde il confronto contro super CR7, autore di una tripletta, e scivola all’ottavo posto scavalcato anche dal Wolverhampton. Ora la zona Champions è distante sei lunghezze, le speranze di qualificazione si stanno per spegnere. Il Lipsia, invece, travolge il Furth con un netto 6-1 e si avvicina al gradino più basso del podio della Bundesliga, con la distanza con il Leverkusen ridotta ad un solo punto.

Crisi Montella

Doppia sconfitta, infine, per Paolo Vanoli e Vincenzo Montella. Lo Spartak Mosca cade in casa contro il Krasnodar e ora è più vicino alla zona play-out rispetto alle posizioni che valgono un posto in Europa, l’Adana Demirspor perde in pieno recupero: la squadra di Montella riesce a rimontare nonostante il doppio svantaggio, ma nel finale arriva il 3-2 definitivo del Sivasspor. L’ultima vittoria dell’allenatore campano risale al 20 febbraio scorso, praticamente un mese fa.