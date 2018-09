Ambra racconta Allegri: «Rispetta le regole. Quando perde…»

Ambra Angiolini, compagna di Massimiliano Allegri, ha parlato del suo rapporto con l’allenatore della Juventus

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini stanno insieme ormai da diverso tempo. L’attrice ha parlato a Radio 2 del suo rapporto con l’allenatore della Juventus, raccontando alcuni retroscena della loro vita m anche del tecnico bianconero: «Quando perde non ho regole precise per placarlo, mi accorgo delle situazioni e poi ci penso. Io allo stadio? Non ci vado mai per scaramanzia. Poi io vivo a Brescia e questo sicuramente mi aiuta».

Prosegue la Angiolini raccontando anche gli aspetti di vita privati dell’allenatore della Juventus, campione d’Italia da 4 anni a questa parta: «Quando esce dallo stadio va a casa, va con i suoi amici, io aspetto un po’, anche 48 ore. È un uomo molto serio sul lavoro, torna sempre con la squadra e segue le sue regole. Io lo rispetto tanto e lo aspetto, tanto so che prima o poi tornerà».