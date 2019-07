Amichevole Juventus A-Juventus B: data, biglietti, TV e streaming

La tradizionale amichevole di Villar Perosa fra Juventus A e Juventus B è stata confermata anche per l’estate 2019 dal club bianconero

La Juventus ha ufficializzato anche per l’estate 2019 l’amichevole in famiglia di Villar Perosa fra Juventus A e Juventus B. Amichevole Juventus A-Juventus B: la partita è ormai un classico e una tradizione per i tifosi bianconeri, che la aspettano con ansia per dare il loro saluto di inizio stagione ai propri beniamini.

Quando si gioca Juventus A-Juventus B

La partita amichevole in famiglia Juventus A-Juventus B si giocherà mercoledì 14 agosto 2019 a Villar Perosa, in provincia di Torino, con fischio d’inizio previsto per le ore 17.00.

Dove acquistare i biglietti

L’US Villar Perosa, organizzatore dell’evento, fa sapere che la prevendita dei tagliandi per assistere all’amichevole Juventus A-Juventus B sarà disponibile da lunedì 15 luglio ore 10.00 su PIEMONTE TICKET.

Sempre l’US Villar Perosa comunicherà successivamente le disposizioni e la logistica di accesso al campo dove si giocherà la partita. Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito VILLARPEROSA.NET.

Dove vedere Juventus A-Juventus B in tv e streaming

Visto l’alto appeal mediatico che ha sempre avuto la partita in famiglia di casa Juventus, è probabile che l’amichevole fra Juve A e Juve B venga trasmessa anche in televisione. Lo scorso anno l’esclusiva del match era affidata alle telecamere di Sky. Al momento però non è stata ancora annunciata l’eventuale copertura televisiva dell’incontro.