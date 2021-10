Amoruso: «Il Napoli può credere nello scudetto. Osimhen? Straripante»

Nicola Amoruso è un doppio ex di Napoli-Torino e in un’intervista ha parlato dei sogni scudetto dei campani

Domani sarà la volta di Napoli–Torino e ai microfoni di gianlucadimarzio.com Nicola Amoruso – doppio ex della sfida – ha presentato la gara e parlato die sogni scudetto dei partenopei.

DOPPIO EX – «Nella mia carriera ho vissuto queste due squadre in periodi sfortunati, ma sono due piazze molto accese e passionali. Per certi aspetti si assomigliano»

TORINO – «Rispetto alla Torino bianconera sembra di vivere in una città diversa. Più focosa, più vicina alla squadra. Dopo solo cinque mesi, però, sono partito direzione Siena»

NAPOLI – «Il Napoli è diventata una squadra veramente matura: merita questa posizione e credo che con Spalletti stia un po’ chiudendo il cerchio di questi anni di crescita. E’ un allenatore esperto, di mentalità, perfetto per una piazza calda come questa. Penso che De Laurentiis quest’anno possa credere nello Scudetto».

OSIMHEN – «Osimhen è una bellissima scoperta: sa far gol, dà profondità alla squadra. E’ straripante, fa reparto da solo. Mi ero accorto già lo scorso anno che eravamo davanti ad un giocatore interessante, ma sotto porta non era infallibile. Ora è in fiducia e mi sembra nel pieno delle energie: ha trovato la sicurezza giusta per fare bene in una piazza difficile come Napoli»