Ancelotti-Gattuso: amici per la pelle, rivali solo per una notte

Amici da una vita, rivali questa sera ma solo per 90 minuti. Napoli-Milan è anche il duello Ancelotti-Gattuso

Non solo la sfida tra grandi bomber: Napoli–Milan è molto di più. Grande attesa per il primo confronto in panchina Ancelotti–Gattuso: i due si stimano, si vogliono bene e hanno un ottimo rapporto, nato dopo gli anni al Milan. Carletto affronterà il suo passato per la prima volta, 9 anni dopo l’addio. Rino affronterà quello che considera a tutti gli effetti un suo amico che ha «chiamato nei momenti di difficoltà». Il tecnico del Milan ha ammesso contatti anche nelle ultime ore con il tecnico del Napoli: «mi ha chiesto se voglio le mozzarelle».

Maestro e allievo uno contro l’altro. Napoli-Milan sarà anche l’occasione della sfida nella sfida tra i due allenatori. Insieme nella leggenda rossonera, tra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso scorre buon sangue e saranno per la prima volta avversari in panchina. «Con Rino ho avuto un rapporto speciale, diverso dagli altri giocatori» ha ammesso l’attuale allenatore del Napoli. «Per me è stato un amico, un fratello, un padre: tutto» ha chiosato Rino Gattuso. Come faranno a sfidarsi i due questa sera? Difficile dirlo ma una cosa è certa: la contesa tra Ancelotti e Gattuso durerà solo 90 minuti.