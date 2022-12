Ancelotti: «L’Argentina ha avuto un’ottima organizzazione. Futuro? Ho un contratto con il Real»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato del Mondiale e del futuro ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1

BENZEMA – «E’ stato un bel Mondiale ed è terminato con una bellissima finale e con un vincitore che ha meritato. L’Argentina è stata la squadra che è riuscita a trovare convinzione nel gruppo e guidata da un Messi fantastico. Con Benzema non so se sarebbe cambiato qualcosa».

CT BRASILE – «Quello che sarà il futuro non so, vivo alla giornata e mi trovo molto bene al Real dove abbiamo tanti obiettivi da raggiungere. Ho tempo per pensarci».

ARGENTINA – «Scaloni è stato bravo perché non ha inventato niente di nuovo. Ha messo la squadra al servizio della squadra e del talento offensivo. Ha avuto un’ottima organizzazione».

RONALDO – «Il dualismo con Messi ha dato spinta ad entrambi per tanti anni. Messi termina la carriera con un Mondiale mentre Ronaldo lo farà in maniera diversa. Qui a Madrid rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi. Futuro? E’ ancora molto competitivo e non credo che il mondo arabo possa essere adatto per lui».

MODRIC – «E’ un immortale e come tale fa quello che vuole. Noi siamo convinti che firmerà e chiuderà la carriera qui».