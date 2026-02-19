Ancelotti svela a sorpresa: «Credo che rinnoverò con il Brasile per quattro anni». Le sue parole

Carlo Ancelotti sorprende tutti: «Credo che rinnoverò con il Brasile per quattro anni». Ecco le sue dichiarazioni

Carlo Ancelotti, a meno di un anno dal suo insediamento sulla panchina della nazionale brasiliana, guarda già oltre il Mondiale estivo. Il tecnico italiano, reduce dall’esperienza al Real Madrid, sembra aver trovato rapidamente il proprio equilibrio nel nuovo ruolo e non nasconde di voler proseguire il percorso intrapreso con la Seleção.

Ai microfoni di Movistar, Ancelotti ha infatti dichiarato: “Penso che rinnoverò per quattro anni col Brasile“, lasciando intendere una forte volontà di continuità. Un’affermazione che conferma quanto si senta coinvolto nel progetto tecnico e umano che sta costruendo con la federazione verdeoro.

Lo stesso allenatore ha aggiunto: “È un nuovo lavoro… e ne sono davvero colpito“, sottolineando l’entusiasmo con cui sta vivendo questa esperienza. Qualora il rinnovo si concretizzasse, Ancelotti guiderebbe il Brasile non solo al Mondiale imminente, ma anche all’edizione del 2030, prolungando così la sua avventura alla guida della Seleção.