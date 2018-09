Le parole di Carlo Ancelotti alla vigilia di Stella Rossa-Napoli, esordio in Champions League per la squadra azzurra

Poco più di ventiquattro ore a Stella Rossa-Napoli, esordio in Champions League per la squadra azzurra guidata da Carlo Ancelotti. L’allenatore emiliano, giunto con la squadra a Belgrado, è intervenuto in conferenza stampa presentando così la partita di domani: «Qui ho giocato già due volte: nel 1988 da calciatore in quella che fu una finale anticipata, e nel 2006 da allenatore nei preliminari. Andò bene in entrambe le occasioni, speriamo che valga il detto ‘non c’è due senza tre’. Il nostro girone è difficilissimo, ma lo affrontiamo con entusiasmo e grande voglia. Insigne? Lorenzo può giocare ovunque, l’importante è che continui a giocare così. Per domani lo valuteremo insieme allo staff. Chi non ha recuperato risposerà».

Ancelotti ha poi proseguito: «Penso che in questa Champions siamo una squadra competitiva, siamo molto vogliosi di iniziare. Forse non c’è l’esperienza che hanno altre squadre, ma abbiamo un grande entusiasmo. Vorrei che la mia squadra avesse più identità e non una sola. Non voglio stravolgere il patrimonio costruito in passato, ma solo dare qualche opportunità in più in entrambe le fasi. La Stella Rossa? Sappiamo che non sarà facile qui, c’è un’atmosfera in cui serviranno coraggio e personalità, oltre alla voglia di imporre il nostro gioco».