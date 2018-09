Milojevic sfida il Napoli: «La Stella Rossa non ha paura»

Il tecnico della Stella Rossa Vladan Milojevic non teme il Napoli: ecco le sue parole in conferenza stampa

Stella Rossa-Napoli, tutto pronto al Maracanà di Belgrado per la gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le parole del tecnico serbo Vladan Milojevic in conferenza stampa: «E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso, non vediamo l’ora di scendere in campo: ce la metteremo tutta per riportare in alto questo club. Rispettiamo il Napoli e Carlo Ancelotti, ma non abbiamo paura di nessuno: il nostro è un girone difficile, ma vogliamo ottenere buoni risultati e non fare da semplici comparse».

Prosegue il tecnico: «Il nostro obiettivo era quello di arrivare fin qui, molti calciatori sono rimasti qui per questo motivo: siamo una piccola realtà a livello puramente economico, ma non vogliamo fermarci per questo motivo. Il calcio non è una scienza esatta: ci giocheremo le nostre carte». Infine, aggiunge: «Non abbiamo paura ma rispetto: faremo il nostro gioco senza timori e vedremo come finirà».