Scuola Carletto, non solo Ringhio: tutti i suoi ex diventati allenatori

Gattuso stasera e poi chissà quanti altri… Ancelotti contro i propri ex fedelissimi in campo: quanti giocatori allenati dal tecnico del Napoli hanno intrapreso la carriera da mister!

Stasera, quando Carlo Ancelotti sfiderà il Milan da allenatore del Napoli per la prima volta in una partita ufficiale dopo l’addio ai rossoneri, avvenuto ben nove anni fa, a qualcuno scenderà una lacrimuccia nostalgica. Specie perché di fronte Carletto avrà Gennaro Gattuso, suo ex giocatore e pupillo proprio ai tempi del Milan. Di fatto però ad Ancelotti, da qui ai prossimi anni, potrebbe capitare davvero molto spesso di sfidare suoi ex giocatori, ora diventati tecnici. Non sappiamo se è un record, ma resta un dato interessante: l’attuale tecnico del Napoli è quello in attività probabilmente ad aver lanciato il maggior numero di allenatori. Si tratta – come ben comprensibile – di ex giocatori, quasi tutti di altissimo valore, che hanno poi deciso di intraprendere una carriera in panchina magari proprio sulla scorta e – soprattutto – sull’esempio di Ancelotti.

Per esempio, in questa Serie A, c’è pure Filippo Inzaghi, che ad Ancelotti ha fatto vincere da giocare giusto qualche trofeo: Pippo è attualmente allenatore del Bologna, dopo essere già stato sulla panchina milanista. C’è poi Clarence Seedorf, oggi allenatore dei cinesi dello Shenzhen FC, pure lui già allenatore del Milan qualche annetto fa (subito prima di Inzaghi). Assistente dell’olandese è un altro allievo di Carletto: l’ex portiere rossonero brasiliano Dida. C’è in più Massimo Oddo, che l’anno scorso allenava l’Udinese, oppure Christian Brocchi (pure lui passato per la panchina milanista, un po’ come tutti negli ultimi anni), ultimamente vice di Fabio Capello allo Jiangsu Suning. O ancora Alessandro Nesta, che allena oggi il Perugia in Serie B. Anche l’ex roccioso difensore Jaap Stam oggi allena: l’anno scorso era agli inglesi del Reading. Senza parlare poi di Andriy Shevchenko, attuale commissario tecnico dell’Ucraina (in veste di commentatore DAZN ha già riabbracciato il suo mentore in occasione di Lazio-Napoli della settimana scorsa).

Andando però ben oltre l’orbita milanista, anche altrove Ancelotti ha fatto proseliti: esempio clamoroso è quello di Zinedine Zidane, suo ex giocatore ai tempi della Juventus, poi suo ex assistente al Real Madrid prima di rilevarne il posto e vincere tre Champions League di fila sulla panchina delle Merengues. Anche Antonio Conte del resto è stato un giocatore di Carletto ai tempi bianconeri. O magari potremmo citare Frank Lampard, ex cervello del centrocampo del Chelsea pure ai tempi di Ancelotti ed ora tecnico del Derby County. E poi… e poi… ci dimenticheremo sicuramente qualcuno: chi?