Grande prestazione di Joachim Andersen, difensore danese di 22 anni della Sampdoria. E’ l’erede di Milan Skriniar

Marco Giampaolo, nel finale della scorsa stagione, ha dato diverse occasioni a Joachim Andersen per mettersi in mostra. Il 22enne difensore danese ha sfruttato la sua chance e ha ottenuto la fiducia da parte del club e dell’allenatore. La Samp ha scelto infatti di puntare su di lui in vista della nuova stagione e i primi risultati sembrano dar ragione al club del presidente Ferrero. Ieri, contro l’Inter, il centrale danese ha disputato un’altra ottima partita, alzando nuovamente il muro.

‘Il nuovo Skriniar‘ sono pronti a scommettere in tanti. Ieri il muro doriano è crollato all’ultimo secondo ma quello di Andersen è ancora alto. Il danese ha disputato una grandissima partita, mettendo la museruola a Mauro Icardi, uno dei centravanti più forti del nostro campionato, impostando il gioco, ribattendo ogni conclusione transitata dalle sue parti e mandando via ogni pallone arrivato in area grazie ai cross nerazzurri. Importante soprattutto quando si tratta di impostare il gioco con 44 passaggi riusciti su 46. Con l’Inter era una sorta di partita nella partita con Skriniar, il suo predecessore, dall’altra parte della barricata. «Diventerà un difensore stratosferico» ha detto il suo allenatore, Marco Giampaolo.