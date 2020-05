André Silva: «Milan? Avrei voluto giocare con Ibrahimovic. In futuro…»

André Silva, ex attaccante del Milan attualmente all’Eintracht Francoforte, parla del suo passato in rossonero

In prestito all’Eintracht Francoforte, André Silva pensa solo al presente, ma lancia anche uno sguardo in rossonero. L’attaccante di proprietà del Milan, a La Gazzetta dello Sport, parla così.

MILAN – «Voglio crescere, voglio imparare. Per questo sarebbe stato bello giocare con Ibrahimovic. Lui è uno dei migliori in questa epoca, stare con lui mi avrebbe aiutato».

FUTURO – «Al momento sono un giocatore del Milan, in prestito all’Eintracht. Non posso sapere cosa accadrà. Indipendentemente dal club, competizione o paese, io però voglio essere protagonista. Chi è ambizioso vuole sempre vincere. Io voglio lottare per arrivare in alto. Non posso prevedere il futuro, posso solo commentare il presente ed è a Francoforte. E farò il possibile affinché sia ricco di successo».