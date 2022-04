Andy Selva: «Raspadori è da Juve. Frattesi? Altro profilo giusto...»

L’ex calciatore del Sassuolo Andy Selva ha parlato in vista del match di domani tra i neroverdi e la Juventus

L’incrocio tra Sassuolo e Juve fa venire a galla diversi temi: Allegri (ex), Raspadori, Frattesi ma non solo. In esclusiva a Juventusnews24, l’ex calciatore neroverde Andy Selva ha parlato così degli argomenti d’attualità che segnano l’avvicinamento al match del Mapei Stadium.

Che idea si è fatto sulla stagione della Juventus?

«Non vedere la Juve in alto fa sempre strano. È un momento particolare per tutto il calcio ma mi son fatto due domande. Ci sono stati diversi problemi, ma partiamo dal presupposto che non condivido le critiche ad Allegri: conoscendolo, so che è un top e che da sempre il massimo quindi criticarlo è un po’ assurdo. Ma capisco i tifosi e il momento, la Juve non è mai stata abituata a lottare per certe posizioni».

A legare le due squadre è il nome di Giacomo Raspadori. Lo vede già un giocatore da Juve?

«Calcolando che è molto giovane, fa già parte della Nazionale e ha vinto l’Europeo. Se non è da Juve è comunque da prime quattro della classifica o giù di lì. Bisogna puntare sui giovani: ci si lamenta sempre per i mancati risultati, del fatto che non si va ai Mondiali, ma nessuno ha il coraggio di puntare veramente sui giovani. La Juve ha investito tanto sotto questo aspetto, poi qualche colpo è andato a buon fine e qualcuno no, ma credo che l’ottica di investire nel futuro sia giusta e Raspadori è un profilo adatto».

Potrebbe essere lui il sostituto di Dybala?

«Credo che la Juve non lo prenda al posto di Dybala ma che, oltre a Raspadori, acquisti qualcun altro perché Dybala è un giocatore importante, lo dicono i numeri, quindi non può essere sostituito solamente da un calciatore. La Juventus punta diversi talenti, anche Zaniolo, e secondo me fa bene».

E su Frattesi invece? Si è parlato anche di lui in ottica Juve…

«La Juve ha una rosa talmente ampia che può prendere chiunque. Credo che Allegri e Agnelli abbiano già in testa la squadra del prossimo anno e quindi, oltre ai titolari, hanno bisogno di altri undici giocatori pronti a subentrare. Frattesi è un profilo giusto».

