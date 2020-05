Antinelli: «Se il governo riavvia le industrie perchè non fa ripartire il calcio?»

Il giornalista di Rai Sport, Alessandro Antinelli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews24.com. Le sue parole

Tiene banco negli ultimi giorni la battaglia tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e la Lega Calcio sulla ripresa del campionato. Quali sono le tue sensazioni a riguardo?

«Se il governo riavvia le industrie italiane non c’è motivo di non riavviare il calcio. Con la massima cura della salute degli atleti e trattando i calciatori come cittadini in termine di prevenzione è legittimo tornare ad allenarsi. Tutti gli sport contano e sono importanti ma far finta di ignorare quanto produca il calcio, quanti posti di lavoro garantisca e quanto paghi di tasse è assurdo».