Antognoni blinda Chiesa: «No anche a offerte indecenti, sarà una Fiorentina di livello»

Giancarlo Antognoni mette a tacere le voci che vedrebbero Federico Chiesa lontano da Firenze la prossima stagione

Federico Chiesa è uno dei pezzi di mercato più ambiti da tutte le big italiane ed estere. Le qualità fatte intravedere dal figlio d’arte hanno lasciato a bocca aperta tutti gli addetti ai lavori. La Fiorentina ha già ricevuto e respinto offerte sia da Juve, Napoli, Roma e Inter. Segno di come per strappare il talento dalla società viola ci vorrà un’offerta indecente. O forse non basterebbe ancora.

Come ha sottolineato il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, che è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa in occasione dell’evento Pitti Uomo. Il dirigente dei viola ha commentato così gli insistenti rumors che vogliono l’attaccante classe ’97 nel mirino di Inter, Juventus e Napoli e delle principali formazioni di Premier League: «Siamo onorati dell’interesse di così tanti club per Chiesa, ma noi vogliamo pensare anche al bene della nostra squadra, che sarà di livello e competitiva nella prossima stagione».