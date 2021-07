Antognoni sul futuro: «Fiorentina? Spero di tornare in Federazione»

Giancarlo Antognoni, ex dirigente della Fiorentina, ha commentato le voci che lo rivorrebbero in Federazione

Giancarlo Antognoni, ex dirigente della Fiorentina, ha commentato le voci che lo rivorrebbero in Federazione. Le sue dichiarazioni.

«Lo spero. Mi piacerebbe davvero poiché penso che potrei essere utile. Il calcio, la vita sono davvero strani: tutto quanto mi è accaduto, è accaduto proprio in questi giorni così azzurri: l’11 luglio dell’82, a Madrid, sono diventato campione del mondo con l’Italia di Bearzot; l’11 luglio del 2021, a Wembley, l’Italia di Mancini è diventata campione d’Europa. Che gioia infinita, che impresa straordinaria, che bello rivivere quell’entusiasmo che tutta la nostra Nazione provò in quel luglio di trentanove anni fa: oggi come allora, la Nazionale ha di nuovo reso felici gli italiani e ciò che hanno fatto gli azzurri a Londra è stato meraviglioso».