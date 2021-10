Antonello agli azionisti: «Nonostante le difficoltà il club ha garantito la continuità dei progetti»

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha parlato agli azionisti durante la conferenza stampa post Assemblea

CLUB – «Nonostante le difficoltà create dall’evento pandemico, la società ha ritenuto comunque essenziale il proseguire sulla nostra visione strategica ed ha messo a disposizione le risorse per garantire la continuità dei progetti più importanti. Oltre alla conquista dello scudetto, nella stagione 2020-2021 l’Inter ha realizzato un’altra importante milestone: il lancio del nuovo crest del Club e della sua nuova identità visiva. L’appeal del nostro nuovo brand ci posiziona come moderna e globale entertainment company, aperta a collaborazioni con i marchi più importanti del mondo del fashion, design e dell’innovazione, e ci consente di sviluppare nuovi accordi commerciali. Il Club ha prontamente intrapreso una politica di riequilibrio, con due obiettivi primari da perseguire: il raggiungimento della stabilità finanziaria come indicato dalla visione strategica e a lungo termine della nostra Proprietà, e, come già menzionato dal CEO Sport, il mantenimento della competitività della squadra».