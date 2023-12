Inter, Antonello: «Un 2023 esaltante ma vogliamo continuare ad essere competitivi»

Alessandro Antonello, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento “Lombardia CONI Awards”

SUL 2023 – «E’ stato un anno esaltante, abbiamo vinto due trofei e raggiunto una finale storica: non possiamo non essere soddisfatti per la scorsa stagione e per i risultati che stiamo ottenendo in questa prima parte id quella nuova. Un’annata molto positiva».

FUTURO? – «Vincere ed essere competitivi è sempre stato nelle strategie implementate negli anni: da un lato la competitività in campo e dall’altro la sostenibilità coniugando le due dimensioni. Vincere sul campo viene prima di tutto, stiamo cercando di farlo dando soddisfazioni ai tifosi».

SCUDETTO? – «L’Inter sta esprimendo un gioco all’altezza della posizione che occupa in campionato: sarà una bella sfida, che vinca il migliore».

