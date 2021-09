Antonio Donnarumma: «Striscione contro Gigio? Lui sempre milanista»

Antonio Donnarumma ha difeso il fratello dallo striscione esposto dai tifosi del Milan a Milanello: Gigio ha sempre dato tutto

Antonio Donnarumma, ex rossonero e fratello del più famoso Gianluigi, ha parlato proprio del classe ’99 ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

«Lo striscione di minacce a Milanello? Non esiste. Gigio ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia rossonera, comportandosi in modo esemplare dentro e fuori dal campo. Ha fatto una scelta diversa, voleva una nuova esperienza e ha l’età giusta per farlo. Gigio sarà sempre riconoscente e resterà sempre tifoso del Milan».

