Arbitri Serie A: tra polemiche, errori e credibilità in crisi serve una riforma immediata! VIDEO di Andrea Bargione

Serie A
Arbitri Serie A: tra polemiche, errori e credibilità in crisi serve una riforma immediata!
Arbitri Serie A, caos totale: polemiche, errori e credibilità a pezzi. L’analisi a cura del giornalista Andrea Bargione
Il giornalista Andrea Bargione, attraverso i canali social di CalcioNews24.com, analizza in profondità lo stato di salute del settore arbitrale italiano, soffermandosi su diversi temi che in questi giorni stanno alimentando il dibattito pubblico.
Secondo l’analisi di Bargione, le polemiche arbitrali continuano a crescere: dal post Inter‑Juve ai casi di Genoa‑Napoli (rigore Vergara) e Parma‑Verona (rosso a Orban), la sensazione è quella di un sistema in affanno. Le scelte di Rocchi non convincono, soprattutto quando ammette un errore ma critica il giocatore per simulazione. Anche l’annuncio allo stadio dopo il VAR divide: più che nuove procedure, servirebbe una preparazione migliore.
La qualità degli arbitri è considerata in calo: niente ritiri, meno allenamenti, difficoltà nel ricambio. Da qui l’idea del professionismo, vista come unica via per risalire. A pesare è anche la credibilità del movimento, già scossa dalla squalifica di 13 mesi del presidente AIA. Sul piano tecnico regna confusione, soprattutto sui falli di mano, interpretati in modo diverso da arbitro a arbitro.
In questo quadro serve un riassetto immediato e maggiore trasparenza, anche da parte dei giocatori, pur se il calcio italiano sembra culturalmente poco pronto a questo passo.
