Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 31ª giornata. Chi è stato scelto per Inter-Roma e Napoli-Milan

4 giorni ago

Simone Sozza

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 31ª giornata. Chi è stato scelto per tutte le sfide

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 31ª giornata di Serie A.

SASSUOLO – CAGLIARI Sabato 04/04 h 15:00

CHIFFI

CECCONI – GARZELLI

IV:      MASSIMI

VAR:  AURELIANO

AVAR:   DI VUOLO

H. VERONA – FIORENTINA Sabato 04/04 h. 18.00

GUIDA

MELI – PASSERI

IV:      BONACINA

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR:    DI BELLO

LAZIO – PARMA Sabato 04/04 h. 20.45

MARCENARO

ROSSI M. – ROSSI C.

IV:       DI MARCO

VAR:  CAMPLONE

AVAR:    FABBRI

CREMONESE – BOLOGNA Domenica 05/04 h. 15.00

ABISSO

MOKHTAR – BIANCHINI

IV:     PICCININI

VAR:   MAGGIONI

AVAR:    MARIANI

PISA – TORINO Domenica 05/04 h. 18.00

ZUFFERLI

VECCHI – LAGHEZZA

IV:      TREMOLADA

VAR:   DI BELLO

AVAR:    GIUA

INTER – ROMA Domenica 05/04 h. 20.45

SOZZA

PERETTI – COSTANZO

IV:     COLOMBO

VAR:   DI PAOLO

AVAR:  AURELIANO

LECCE – ATALANTA Lunedì 06/04 h. 15:00

LA PENNA

FONTEMURATO – BARONE

IV:     RAPUANO

VAR:    MARINI

AVAR:     MAGGIONI

UDINESE – COMO Lunedì 06/04 h. 15:00

MARESCA

CECCON – BELSANTI

IV:     PERENZONI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GHERSINI

JUVENTUS – GENOA Lunedì 06/04 h. 18:00

MASSA

LO CICERO – TRINCHIERI

IV:       MARCHETTI

VAR:     PATERNA

AVAR:  MERAVIGLIA

NAPOLI – MILAN Lunedì 06/04 h. 20:45

DOVERI

BACCINI – COLAROSSI

IV:       PAIRETTO

VAR:     MARIANI

AVAR:   DI PAOLO

