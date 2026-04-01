Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 31ª giornata. Chi è stato scelto per Inter-Roma e Napoli-Milan
Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 31ª giornata di Serie A.
SASSUOLO – CAGLIARI Sabato 04/04 h 15:00
CHIFFI
CECCONI – GARZELLI
IV: MASSIMI
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
H. VERONA – FIORENTINA Sabato 04/04 h. 18.00
GUIDA
MELI – PASSERI
IV: BONACINA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
LAZIO – PARMA Sabato 04/04 h. 20.45
MARCENARO
ROSSI M. – ROSSI C.
IV: DI MARCO
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
CREMONESE – BOLOGNA Domenica 05/04 h. 15.00
ABISSO
MOKHTAR – BIANCHINI
IV: PICCININI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARIANI
PISA – TORINO Domenica 05/04 h. 18.00
ZUFFERLI
VECCHI – LAGHEZZA
IV: TREMOLADA
VAR: DI BELLO
AVAR: GIUA
INTER – ROMA Domenica 05/04 h. 20.45
SOZZA
PERETTI – COSTANZO
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
LECCE – ATALANTA Lunedì 06/04 h. 15:00
LA PENNA
FONTEMURATO – BARONE
IV: RAPUANO
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
UDINESE – COMO Lunedì 06/04 h. 15:00
MARESCA
CECCON – BELSANTI
IV: PERENZONI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
JUVENTUS – GENOA Lunedì 06/04 h. 18:00
MASSA
LO CICERO – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: PATERNA
AVAR: MERAVIGLIA
NAPOLI – MILAN Lunedì 06/04 h. 20:45
DOVERI
BACCINI – COLAROSSI
IV: PAIRETTO
VAR: MARIANI
AVAR: DI PAOLO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A Oggi torna...