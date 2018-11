Inter-Barcellona a Marciniak: pessimi ricordi per entrambe le squadre

Inter-Barcellona di Champions affidata a Marciniak: l’arbitro polacco è stato direttore di gara in alcune delle più brutte prestazioni nerazzurre e catalane degli ultimi anni in Europa

È l’esperto Szymon Marciniak l’arbitro designato per il super-match di Champions League tra Inter e Barcellona di martedì. Il fischietto polacco sarà coadiuvato dagli assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo dell’incontro sarà Radoslaw Siejka, mentre gli assistenti addizionali saranno Pawel Raczkowski e Tomasz Musial. Per Marciniak quest’anno si tratta della seconda designazione con un club italiano in Champions: qualche settimana fa aveva arbitro la partita tra Stella Rossa e Napoli terminata 0 a 0.

Con i nerazzurri un solo precedente (peraltro abbastanza negativo) finora in carriera per il polacco e risalente alla stagione 2014/2015, nei sedicesimi di finale di Europa League: Wolsfburg-Inter 3 a 1. Non migliori comunque i precedenti per il Barcellona, che con Marciniak ha perso due partite memorabili: nella stagione 2016/2017 contro il Paris Saint-Germain per 4 a 0 e lo scorso anno contro la Juventus per 3 a 0.