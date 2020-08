Arbitro Inter Getafe: designato il direttore di gara Anthony Taylor

La UEFA ha comunicato gli arbitri per le gare di Europa League di mercoledì 5 agosto: Inter-Getafe a Taylor

La UEFA ha comunicato gli arbitri per le gare di Europa League di mercoledì 5 agosto. Il match tra Inter-Getafe, che si giocherà in gara secca a Gelsenkirchen, sarà diretta da Anthony Taylor. Il direttore di gara inglese avrà come assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto uomo sarà invece Chris Kavanagh. Il Var sarà affidato a Stuart Attwell con Paul Tierney nelle vesti di assistente.

Ad arbitrare Copenhagen-Istanbul Başakşehir ci sarà Daniele Orsato. I suoi assistenti saranno Manganelli e Giallatini, il quarto uomo sarà Massa mentre al VAR troviamo Irrati e Guida.

Lo slovacco Kružliak arbitrerà Shakhtar Donetsk-Wolfsburg, mentre il greco Sidiropoulos dirigerà Manchester United-LASK.