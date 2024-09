Arbitro Israele Italia, ecco chi DIRIGERA' il match di Nations League lunedì sera

Arbitro Israele Italia, ecco chi DIRIGERA’ il secondo incontro di Nations League degli azzurri di Luciano Spalletti

Per il match di Nations League Israele-Italia, gara valida per la seconda giornata in programma lunedì 9 settembre alle 20.45, è stato deciso il nome dell’arbitro che dirigerà il match di settimana prossima.

Ivan Kruzliak sarà l’arbitro di Israele Italia. Assistenti i connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor, quarto uomo Peter Kralovic. Al Var ci sarà il polacco Tomasz Kwiatwkoski, con il supporto dello slovacco Michal Ocenas.