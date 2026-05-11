Arbitro Lazio Inter, a Guida la direzione della finale di Coppa Italia 2025/26: la designazione completa per la sfida di mercoledì sera

L’attesa è ormai agli sgoccioli. Mercoledì 13 maggio, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, una sfida che assegnerà il trofeo nazionale e che promette grande intensità sul piano tecnico, emotivo e ambientale. In vista dell’ultimo atto della competizione, l’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale chiamata a dirigere una gara dal peso specifico altissimo.

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Lazio Inter, Marco Guida scelto per dirigere la finale dell’Olimpico

A fischiare il calcio d’inizio della finalissima sarà Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata. Il direttore di gara avrà il compito di gestire una partita delicata, nella quale ogni episodio potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione della Coppa Italia. La scelta dell’AIA punta dunque su un profilo di esperienza, abituato a dirigere gare di alto livello e incontri con forte pressione mediatica.

Al suo fianco ci sarà una squadra arbitrale completa, pronta a supportarlo in ogni fase del match. Sulle corsie laterali agiranno gli assistenti Alassio e Baccini, chiamati a seguire con attenzione soprattutto le situazioni di fuorigioco e le azioni sviluppate sulle fasce.

Lazio Inter, attenzione anche alla sala VAR

Il ruolo di Quarto Ufficiale sarà affidato a Zufferli, mentre particolare attenzione sarà rivolta anche alla sala video. Al VAR ci sarà Mazzoleni, con Di Paolo nel ruolo di AVAR. La tecnologia sarà quindi uno degli strumenti fondamentali per supportare le decisioni più delicate, soprattutto in una finale in cui il margine d’errore dovrà essere ridotto al minimo.

Lazio Inter, la sestina arbitrale completa

Questa la squadra designata per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter:

Arbitro: Marco Guida

Assistenti: Alassio e Baccini

Quarto Ufficiale: Zufferli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Paolo