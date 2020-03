Arbitro Valencia Atalanta: designato Ovidiu Hategan

Arbitro Valencia Atalanta: sarà il direttore di gara rumeno Ovidiu Hategan a dirigere il match del Mestalla

La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per Valencia-Atalanta, match in programma martedì a porte chiuse allo stadio Mestalla valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Sarà il rumeno Ovidiu Haţegan il direttore di gara. Assistenti i connazionali Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe. Al VAR il polacco Pawel Gil, AVAR il polacco Tomasz Kwiatkowski, quarto uomo Sebastian Colţescu.