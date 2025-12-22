Tether, Ardoino svela: «Juve? Vorremmo contribuire a un cambiamento positivo». Le sue dichiarazioni

Tether, Ardoino non ha dubbi: «Juventus? Noi vorremmo contribuire a un cambiamento positivo». Le sue parole

Il futuro societario della Juventus continua a occupare spazio nelle cronache economiche internazionali, intrecciandosi con le strategie di crescita globale del club. Dopo il netto rifiuto opposto da Exor alla maxi‑offerta da 1,1 miliardi di euro presentata nelle scorse settimane, Tether non sembra affatto intenzionata a fare un passo indietro.

Il colosso delle criptovalute, già detentore dell’11,5% delle quote bianconere, ha infatti ribadito con decisione le proprie ambizioni attraverso le parole del CEO Paolo Ardoino. In un’intervista al Corriere del Ticino, il dirigente ha confermato la volontà di aumentare il proprio coinvolgimento nel progetto Juventus, spinto anche dalla passione condivisa con il socio Giancarlo Devasini. Per Ardoino, la Vecchia Signora rappresenta un potenziale enorme non solo sul piano sportivo, ma soprattutto in termini di innovazione, digitalizzazione e capacità di penetrazione nei mercati emergenti.

Una porta ancora aperta

Nonostante la chiusura momentanea della famiglia Agnelli‑Elkann alla cessione del pacchetto di maggioranza, l’offerta di Tether resta sul tavolo. Ardoino non esclude ulteriori passi avanti e si dice pronto a sostenere la trasformazione digitale del club anche restando un socio di minoranza attivo e strategico.

Il messaggio è chiaro: Tether non vuole limitarsi a un ruolo finanziario, ma punta a diventare un motore di sviluppo per la Juventus del futuro.

POTENZIALE – «Io e Giancarlo Devasini siamo grandi tifosi della Juventus, ma crediamo anche che oggi abbia un enorme potenziale inespresso: 200 milioni di fan nel mondo, molti nei mercati emergenti che noi serviamo con Tether. Possiamo aiutare il club a interagire meglio con questi fan e portare tecnologie avanzate, al pari dei grandi big della tecnologia, dall’intelligenza artificiale all’analisi delle performance».

OFFERTA – «Se qualcuno vuole vendere, secondo le regole di mercato noi possiamo comprare e non ritiriamo l’offerta. Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente»

