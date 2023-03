Messi a caccia del 100° gol, Argentina-Curaçao in diretta su Mola

Lionel Messi va a caccia del gol numero 100 in albiceleste contro Curaçao, il match è in diretta esclusiva e gratuita su Mola

I campioni del mondo dell’Argentina affrontano in amichevole la nazionale di Curaçao, il match è in diretta streaming su Mola. L’albiceleste, fresca di vittoria contro Panama (QUI gli highlights gratuiti del match), vuole regalare un’altra gioia al suo popolo. La partita inizia alle 1:30 di mercoledì 29 marzo ed è visibile in diretta streaging gratuita su Mola con la telecronaca di Luca Tumminello e Paolo Rossi.

Thiago Almada e Messi hanno firmato il 2-0 della scaloneta contro Panama. In particolare, la pulga ha segnato il gol numero 62 su calcio di punizione, eguagliando due leggende come Zico e Maradona. In più, in caso di gol, Messi raggiungerebbe quota 100 reti segnate con la maglia della nazionale argentina. Il 5 volte pallone d’oro diventerebbe così il terzo giocatore della storia del calcio a tagliare il traguardo dei 100 gol con la propria nazionale, dopo Ali Daei e Cristiano Ronaldo. Quella che potrebbe apparire come un’amichevole come le altre, in realtà, ha tutti i crismi per diventare una partita che verrà ricordata in eterno. Il match si gioca all’Estadio Único Madre de Ciudades di Santiago del Estero, il fischio d’inizio è fissato alle 1:30 della notte tra martedì 28 e mercoledì 29 febbraio.