Infortunio Vojvoda, stagione finita per il giocatore del Como? Le sue condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Vojvoda, Fabregas perde una pedina chiave. Como in apprensione: stop di 2‑3 settimane, stagione a rischio

Brutte notizie per il Como, che deve fare i conti con lo stop di Mergim Vojvoda. L’esterno kosovaro aveva già saltato la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter per un problema fisico e gli accertamenti effettuati nelle ultime ore hanno chiarito la natura dell’infortunio. Secondo SOS Fanta, il classe 1995 ha riportato una lesione muscolare ai flessori, che lo terrà fuori causa non solo per la prossima gara.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I tempi di recupero stimati sono di due‑tre settimane, motivo per cui Vojvoda salterà sicuramente la sfida contro il Genoa del 26 aprile (34ª giornata di Serie A) e il successivo big match contro il Napoli del 2 maggio al Sinigaglia. L’obiettivo dello staff medico è quello di riaverlo a disposizione per il rush finale del campionato, nelle ultime tre giornate contro Verona, Parma e Cremonese.

Fin qui, nella stagione 2025/26, Vojvoda è stato uno dei giocatori più utilizzati da Fabregas: 31 presenze complessive (27 in Serie A e 4 in Coppa Italia), arricchite da 2 gol e 2 assist in campionato, oltre a un assist in coppa. Il suo stop rappresenta dunque un’assenza pesante per il Como in un momento decisivo della stagione.

