Suzuki Parma, il portiere dei ducali svela: «Futuro? Non lo so, nessuno lo conosce. Ora il mi focus è questo. Sui Mondiali…»

Suzuki Parma, il portiere svela: «Futuro? Non lo so, nessuno lo conosce. Ora il mi focus è questo. Sui Mondiali…». Le parole

Il futuro di Ion Suzuki al Parma resta avvolto nell’incertezza. Alla domanda se sarà ancora lui il portiere dei ducali nella prossima stagione, il giapponese ha risposto con cautela: «Non lo so, vediamo dopo i Mondiali». Una frase che conferma come attorno al suo nome continui a muoversi un forte interesse di mercato, sia in Italia sia all’estero.

Suzuki è infatti uno dei profili più ambiti della rosa di Carlos Cuesta, reduce da una prestazione di altissimo livello nella vittoria contro l’Udinese. Da mesi il suo nome circola tra le indiscrezioni di mercato, complice la crescita costante e la capacità di incidere nelle partite chiave. Proprio a margine di un evento Meet&Greet con i tifosi, il portiere ha parlato del suo momento e del suo futuro, come riportato da ParmaLive.com.

Le sue parole non chiudono alcuna porta, lasciando aperti tutti gli scenari in vista dell’estate. Il Parma spera di trattenerlo, ma la vetrina del Mondiale potrebbe aumentare ulteriormente l’interesse attorno a uno dei giocatori più preziosi della rosa emiliana. Le sue parole:

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VITTORIA UDINE– «Sono molto contento del risultato, è stata la prima vittoria per me da quando sono tornato in campo. E ho anche ottenuto un clean sheet, è molto importante per me»

OBIETTIVO – «Sicuramente prima di tutto dobbiamo assicurarci il nostro posto in Serie A, ma possiamo ancora migliorare la nostra posizione rispetto alla scorsa stagione. Dobbiamo continuare a vincere più che possiamo per finire bene la stagione»

TIFOSI PARMA TIFERANNO GIAPPONE? – «Sì, vorrei che loro tifassero per me ovviamente. La mia esperienza qui sarà molto utile ai Mondiali. Naturalmente ora devo concentrarmi sul Parma, ma dopo la stagione avremo una competizione molto importante e voglio essere pronto»

INFORTUNIO – «Molto. Sono tornato in campo e ho fatto qualche errore, ma giocando di più mi sentirò meglio. Ora posso aiutare la squadra. E’ stata la prima volta in cui mi sono infortunato abbastanza seriamente, ma ero molto concentrato su quello che potevo fare. Il periodo del mio recupero è stato molto formativo e sarà utile per il futuro. Ora però è tempo di fare buone prestazioni sul campo»

PARAGONI SCORSA STAGIONE – «Come squadra, credo che siamo cresciuti molto rispetto alla scorsa stagione, specialmente dal punto di vista difensivo grazie a cui abbiamo vinto diverse partite»

FUTURO – «Non lo so, nessuno conosce il futuro: ora il mio focus è solo sul Parma e questo è quanto. Le voci? Sì, ho letto qualcosa: penso che per i giocatori possa essere una cosa positiva, perché se giochi bene, molti club vogliono acquistarti. Io voglio fare prestazioni sempre migliori. Voglio giocare i Mondiali, e se gioco bene magari potrò fare un grande passo, non so… ma io sono concentrato solo sul giocare qui e poi sui Mondiali. La Premier League? Mi piace, ma mi piace anche giocare qui e sono molto soddisfatto di essere qui».