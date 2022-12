«Argentina, è il Mondiale del 10»

Nicolas Coppa sul Clarin, giornale argentino, commenta l’entità dei minuti di recupero decretati dall’arbitro Mateu Lahoz in Olanda Argentina

«Nel Mondiale che dovrebbe essere quello del 10 Messi; nel primo Mondiale senza il 10 Maradona, il destino ha voluto che un altro 10 fosse il numero maledetto che voleva essere protagonista nella notte in Qatar». Così commenta Nicolas Coppa sul Clarin, giornale argentino, ricordando l’entità dei minuti di recupero decretati dall’arbitro Mateu Lahoz, ritenuti «un’esagerazione se si tiene conto che non ci sono state revisioni del VAR, solo due azioni hanno ritardato seriamente lo sviluppo del gioco: un invasore che è entrato in campo e una piccola rissa che ha fatto perdere un po’ di tempo».