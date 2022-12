Argentina, Scaloni: «Non è giusto criticare Lautaro»

Le parole di Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, dopo la brutta prestazione di Lautaro Martinez contro l’Australia

Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato dopo la vittoria della sua nazionale negli ottavi di finale del Mondiale contro l’Australia.

SU LAUTARO – «Ci ha salvato molte volte in passato. Non è giusto criticare il giocatore per una serata storta, ha fatto tante cose buone per noi e continuerà a darci tante gioie. Ogni grande giocatore del mondo ha una serata storta. È facile colpire un giocatore quando se la passa male per chi lo critica, no? Avrà una rivincita, Lautaro è un giocatore molto importante per noi».