Arnautovic (quasi) da record: l’Austria vince 3-1 con la Giordania e l’ex Inter sfiora un traguardo clamoroso

Arnautovic ha quasi scritto un record nella vittoria per 3-1 della sua Austria contro la Giordania. Di cosa si tratta

Nel match valido per il Gruppo J, l’Austria ha conquistato una vittoria fondamentale superando la Giordania con il punteggio finale di 3-1. Al termine di una partita intensamente combattuta e ricca di colpi di scena prolungati fino al fischio finale, la compagine europea è riuscita a imporre la propria superiorità tecnica, portando a casa tre punti preziosissimi per il prosieguo del torneo iridato.

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La cronaca del match: botta e risposta prima dell’allungo decisivo

La sfida si è sbloccata nella prima metà della frazione iniziale. Esattamente al 21′ Schmid ha portato in vantaggio la selezione austriaca, concretizzando al meglio una pregevole manovra offensiva. La reazione della squadra asiatica, tuttavia, non si è fatta attendere e si è materializzata in avvio di ripresa: al 50′ Olwan ha trafitto il portiere avversario, siglando la rete del momentaneo pareggio che ha riaperto totalmente i giochi.

L’equilibrio sul terreno di gioco è stato spezzato nuovamente soltanto nell’ultimo quarto d’ora della gara. Al 76′ uno sfortunato autogol di Al-Arab ha riportato in vantaggio l’Austria, piegando la resistenza giordana e indirizzando l’inerzia dell’incontro in favore dei biancorossi.

Il record di Marko Arnautovic nella storia della Coppa del Mondo

Il momento più memorabile e iconico della serata, destinato ad aggiornare gli almanacchi sportivi, è arrivato nei minuti finali di un lunghissimo recupero. Il gol su rigore di Marko Arnautović al 101’47’’ ha sigillato il risultato sul 3-1, ma ha soprattutto proiettato l’attaccante nella leggenda statistica della competizione. La rete trasformata dal dischetto dal navigato centravanti austriaco, infatti, è la 2° più tardiva realizzata nei tempi regolamentari di un match dei Mondiali negli ultimi 60 anni, prendendo come riferimento tutte le edizioni disputate dal 1966 a oggi (dato Opta).

Un traguardo sfiorato: il primato resta a Taremi

Spulciando i dati storici del calcio mondiale, si nota come questa marcatura si posizioni unicamente alle spalle di un altro evento recentissimo. Il rigore di Arnautovic si piazza infatti subito dopo quello di Mehdi Taremi contro l’Inghilterra, realizzato durante l’edizione qatariota il 21 novembre 2022. In quell’occasione, l’attaccante iraniano fermò il cronometro sul tempo record di 102’30’’.

Al 102′ Arnautovic non solo iscrive a caratteri cubitali il proprio nome nella centenaria storia dei Mondiali, ma regala alla propria nazione la sicurezza aritmetica di una vittoria fondamentale per affrontare i prossimi impegni con il massimo dell’entusiasmo.