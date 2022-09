Arnautovic, record di presenze con l’Austria

Ieri sera Arnautovic ha giocato la sua partita con l’Austria numero 104, diventando il calciatore con più presenze nella storia austriaca

Nella sfida di ieri sera tra Austria e Croazia Marko Arnautovic ha disputato la partita numero 104 con la nazionale austriaca, diventandone il calciatore con più presenze. Di seguito il commento dell’attaccante del Bologna.

«Il record di 104 presenze non significa molto per me. Ero felice quando ho raggiunto il 100° gettone, tutto il resto è solo un bonus per me».