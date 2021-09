Arsenal a difesa di Arteta: «Ci serve tempo, lavoriamo per il futuro»

Edu, direttore tecnico dell’Arsenal, ha parlato riguardo la situazione della squadra londinese: ecco le dichiarazioni

Edu, dt dell’Arsenal, difende l’operato di Arteta e chiede tempo ai tifosi. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista ai microfoni di Sky Sports UK:

«Rispetto tutta la pressione. Sono arrivato dal Corinthians e poi dalla nazionale brasiliana dove c’è una pressione incredibile, proprio come qui. Capisco i tifosi. Capisco il motivo e lo accetto, ma avremo bisogno di un po’ di tempo per fare ciò che abbiamo intenzione di fare, questa è la realtà. Stiamo lavorando anche per il futuro».