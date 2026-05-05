Arsenal Atletico Madrid, succede di tutto nel finale di gara! Rissa tra le due panchine, la ricostruzione

Arsenal Atletico Madrid, finale infuocato all’Emirates Stadium: scintille tra le panchine e parapiglia nel recupero

La semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid si è conclusa in un clima tesissimo. Nell’ultimo minuto di gioco, infatti, le due panchine sono arrivate a contatto dopo una spinta di un calciatore dei Colchoneros ai danni di un giocatore dei Gunners, episodio che ha fatto scattare un principio di parapiglia. L’arbitro è intervenuto immediatamente, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo prima che degenerasse.

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La tensione era già palpabile pochi minuti prima, quando sia Diego Simeone sia Mikel Arteta erano stati ammoniti per proteste, segno di una partita vissuta sul filo dei nervi da entrambe le squadre. Il finale incandescente ha così fatto da cornice a una gara combattuta, caratterizzata da ritmi alti e continui duelli in ogni zona del campo.

Sul piano sportivo, l’Arsenal ha comunque portato a casa l’1‑0 che vale la qualificazione alla finale di Champions League, diventando la prima finalista di questa edizione. Un traguardo raggiunto al termine di una serata intensa, segnata tanto dalla posta in palio quanto dalle scintille che hanno accompagnato gli ultimi istanti del match.