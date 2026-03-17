Arsenal Bayer Leverkusen 2-0: Gunners in scioltezza, Eze e Rice mettono la firma sui quarti di finale

Arsenal Bayer Leverkusen 2-0: com’è andata la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. La cronaca

La notte di Champions League sorride ai colori londinesi. L’Arsenal stacca il prestigioso pass per le migliori otto d’Europa superando un ostico Bayer Leverkusen al termine di una gara gestita con cinismo e grande maturità tattica. Sotto la direzione dell’arbitro olandese Danny Makkelie, la squadra di casa ha saputo colpire nei momenti cruciali del match, rendendo vani i tentativi di reazione avversari.

Primo tempo: la perla di Eze rompe l’equilibrio

Fin dalle prime battute, la partita si è dimostrata vibrante e combattuta. L’Arsenal ha spinto forte sull’acceleratore, rendendosi pericoloso a più riprese con le iniziative di Bukayo Saka e le conclusioni di Leandro Trossard, sulle quali il portiere tedesco Janis Blaswich ha dovuto compiere veri e propri miracoli.

Il muro del Leverkusen crolla inevitabilmente al 36′. Ci pensa Eberechi Eze a sbloccare il tabellino con un capolavoro assoluto: l’inglese scaglia una staffilata violentissima da fuori area che si infila dritta nel sette di sinistra. Una conclusione micidiale che fissa il risultato sull’1-0 e indirizza pesantemente il doppio confronto.

Secondo tempo: il sigillo di Rice e la festa londinese

Nella ripresa, i tedeschi provano ad alzare il baricentro cercando la rete del pareggio, in particolare con le sortite offensive del subentrato Ibrahim Maza. Tuttavia, l’attenta difesa inglese e un reattivo David Raya sventano ogni potenziale pericolo.

Al 63′, arriva il colpo del definitivo ko. Declan Rice si coordina alla perfezione appena fuori area e fa partire un tiro potente e preciso che muore all’angolino basso di destra, portando i Gunners sul 2-0. L’Arsenal controlla agevolmente l’ultima mezz’ora di gioco, vedendosi anche annullare al 71′ il possibile gol del tris di Kai Havertz per un tocco di mano. Al 95′, il triplice fischio chiude le ostilità: l’Arsenal vola ai quarti di finale.

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