Arsenal in emergenza infortuni totale: cinque big a fortissimo rischio per il match contro lo Sporting CP! Dentro al delicato momento dei Gunners

Arsenal è in emergenza infortuni in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting CP. Ecco la situazione

Il momento stagionale dell’Arsenal è tutt’altro che esaltante. I Gunners di Mikel Arteta stanno attraversando un periodo di profonda flessione, certificato da tre dolorose sconfitte incassate nelle ultime quattro uscite ufficiali. Il recente passo falso in campionato contro il Bournemouth ha complicato notevolmente i piani per il titolo, rendendo la corsa al vertice ancora più aperta. La contemporanea vittoria del Manchester City contro il Chelsea ha infatti rimescolato le carte in vetta, caricando di enorme tensione lo scontro diretto in programma domenica proprio contro i Citizens.

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L’ancora di salvezza in Europa

Prima di potersi concentrare sulla delicatissima sfida di Premier League, l’Arsenal è chiamato a difendere il proprio cammino europeo. All’Emirates Stadium arriva lo Sporting CP per l’atteso ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. In un mare di incertezze, l’unica vera nota positiva è rappresentata dal prezioso vantaggio acquisito nel match di andata a Lisbona: i londinesi ripartiranno dallo 0-1 siglato nel finale di gara da Kai Havertz. Difendere questo ristretto margine, tuttavia, sarà tutt’altro che semplice a causa di un’infermeria sovraffollata.

Un bollettino medico allarmante

Alla vigilia dell’incontro di coppa, le notizie provenienti dal centro sportivo sono a dir poco preoccupanti. Arteta dovrà fare i conti con un’emergenza infortuni che rischia di decimare la rosa. Non si sono infatti allenati elementi cardine del progetto tattico:

• Riccardo Calafiori. Fermo ai box per problemi fisici.

• Bukayo Saka. L’esterno offensivo è in forte dubbio per il match.

• Jurrien Timber. Nuovamente assente dalla sessione di rifinitura.

• Martin Ødegaard. Il capitano norvegese, rimasto in campo per 70 minuti nella gara d’andata, si è dovuto fermare di nuovo.

Il caso Declan Rice

A peggiorare ulteriormente un quadro clinico già molto delicato è l’apprensione per Declan Rice. Anche il centrocampista inglese, vero e proprio faro della mediana, non ha preso parte all’allenamento della vigilia. Intervenuto in conferenza stampa, Arteta ha preferito non sbilanciarsi sull’ex West Ham: “Non voglio parlarne ora, dobbiamo aspettare e vedere come va domani. Non ha potuto allenarsi“. L’allenatore spagnolo ha rimandato ogni decisione definitiva ai test del mercoledì mattina: “Dobbiamo aspettare per valutare attentamente come stanno alcuni ragazzi e fare la scelta giusta“. È ufficialmente iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per salvare il finale di stagione.