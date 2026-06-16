Arsenal in accelerazione per Koné? Sembrava esserci l’accordo col giocatore ma la Roma chiede 50 milioni e l’Inter…

L’Arsenal sembra far sul serio per Manu Koné. Il centrocampista della Roma, impegnato questa sera nella gara inaugurale della Francia al Mondiale contro il Senegal, sarebbe diventato il primo obiettivo dei Gunners di Mikel Arteta. Il giornalista Moretto, pochi instanti fa, ha affermato che non è un obiettivo dell’Arsenal

Il gradimento del giocatore per un trasferimento in Premier League è forte e le voci su una sua possibile partenza — già circolate prima del Mondiale — si stanno intensificando. La Roma, infatti, deve completare una cessione entro il 30 giugno per rispettare il settlement agreement con la UEFA.

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Secondo Gazzetta dello Sport, l’Arsenal avrebbe già raggiunto un’intesa con l’entourage di Koné per portarlo a Londra, nella squadra campione d’Inghilterra e finalista di Champions.

Il classe 2001 preferisce la sfida inglese sia all’Atlético Madrid sia all’Inter, che già un anno fa aveva provato a prenderlo. Nessuna fretta, però: il giocatore e il suo entourage restano concentrati sul Mondiale e non escludono nemmeno un eventuale interesse del PSG.

Roma obbligata a vendere entro il 30 giugno

Il club giallorosso deve chiudere almeno una cessione entro il 30 giugno, data che segna la fine del settlement agreement. I Friedkin non vogliono rinviare l’operazione: farlo limiterebbe il mercato in entrata di luglio e agosto, scenario che Gian Piero Gasperini non gradirebbe.

La richiesta: 50 milioni per lasciarlo partire

L’idea della Roma è chiara:

provare a cedere Matías Soulé come prima scelta

come prima scelta valutare eventuali offerte irrinunciabili per Koné solo a fine Mondiale

Ma Borussia Dortmund e Aston Villa, interessate all’argentino, non hanno ancora presentato offerte concrete. Per questo la pista Koné in uscita può diventare prioritaria, se l’Arsenal metterà sul tavolo i 50 milioni richiesti.

Il piano giallorosso: sacrificio per finanziare il mercato

L’ammortamento residuo di Koné è di circa 12 milioni: una cessione a 50 garantirebbe una plusvalenza da 38 milioni. Gasperini è disposto al sacrificio del francese per arrivare ai suoi obiettivi:

Mason Greenwood

Summerville

e, per sostituire Koné, il profilo ideale sarebbe Ismael Koné del Sassuolo

Un incastro complesso, ma potenzialmente decisivo per costruire la Roma che Gasperini ha in mente.

