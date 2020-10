Arsenal, Ozil fuori dalla lista Premier League: «La lealtà è una cosa rara»

Mesut Ozil è stato escluso dalla lista per la Premier League dell’Arsenal. Ecco le parole del centrocampista tedesco

Mesut Ozil, tramite Twitter, ha commentato l’esclusione dalla lista della Premier League dell’Arsenal.

«Questo è un messaggio difficile da scrivere ai tifosi dell’Arsenal per i quali ho giocato negli ultimi anni. Sono davvero, profondamente, deluso dal fatto di non essere stato incluso nella lista per la Premier League per ora. Alla firma del contratto nel 2018, ho votato la mia lealtà e alleanza al club che amo, l’Arsenal e mi rattrista che la cosa non sia stata reciproca. Come ho appena scoperto, la lealtà è rara oggigiorno».