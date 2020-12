Arteta: «Retrocessione? Normale parlarne se guardiamo solo la classifica…» – VIDEO

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa del brutto momento che stanno attraversando i Gunners

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa del brutto momento che stanno attraversando i Gunners.

«Retrocessione? Quando ti ritrovi in questa posizione di classifica e hai i punti che abbiamo noi al momento, c’è da osservare e stare attenti perchè non ci siamo ritrovati spesso in questa posizione. Eravamo in una situazione analoga l’anno scorso, quando sono arrivato».